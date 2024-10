Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno (dopo la sosta per le Nazionali) (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA – Ecco qui di seguito le partite del prossimo turno, 8a giornata di andata, del campionato di Calcio di Serie A in programma dal 19 al 21 ottobre prossimi, dopo la sosta per le Nazionali (la prossima settimana, infatti, le squadre di club si fermeranno). – Sabato 19 ottobre Como-Parma (ore 15, Dazn) Genoa-Bologna (ore 15, Dazn) Milan-Udinese (ore 18, Dazn) Juventus-Lazio (ore 20.45, Dazn/Sky) – Domenica 20 ottobre Empoli-Napoli (ore 12.30, Dazn) Lecce-Fiorentina (ore 15, Dazn) Venezia-Atalanta (ore 15, Dazn) Cagliari-Torino (ore 18, Dazn/Sky) Roma-Inter (ore 20.45, Dazn) – Lunedì 21 ottobre Verona-Monza (ore 20.45, Dazn/Sky) L'articolo Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno (dopo la sosta per le Nazionali) L'Opinionista. (Di domenica 6 ottobre 2024) ROMA – Ecco qui di seguito ledel, 8a giornata di andata, del campionato didiA in programma dal 19 al 21 ottobre prossimi,laper le(la prossima settimana, infatti, le squadre di club si fermeranno). – Sabato 19 ottobre Como-Parma (ore 15, Dazn) Genoa-Bologna (ore 15, Dazn) Milan-Udinese (ore 18, Dazn) Juventus-Lazio (ore 20.45, Dazn/Sky) – Domenica 20 ottobre Empoli-Napoli (ore 12.30, Dazn) Lecce-Fiorentina (ore 15, Dazn) Venezia-Atalanta (ore 15, Dazn) Cagliari-Torino (ore 18, Dazn/Sky) Roma-Inter (ore 20.45, Dazn) – Lunedì 21 ottobre Verona-Monza (ore 20.45, Dazn/Sky) L'articoloA, ledellaper le) L'Opinionista. (Lopinionista)

Ravenna calcio, Black Duck acquisisce il 50% del club: "Obiettivo Serie A" - Il Ravenna con un comunicato diffuso nella serata di sabato annuncia ufficialmente l’ingresso di Black Duck come socio paritario, con l’acquisizione del 50% delle quote del club. . Questa operazione conclude il percorso pianificato e presentato nei mesi scorsi alla città. . "L’ingresso di un ... (Ravennatoday)

Calcio serie C, Perugia - Lucchese: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta - Vittoria urgentemente cercasi. Sembra un motivetto scontato, ma si addice perfettamente al momento in essere. Il Perugia, i cui sei turni senza assaporare la gioia dei tre punti l'hanno fatto precipitare in piena zona playout, non ha alternativa: bisogna batte la Lucchese per scacciare ogni... (Today)

