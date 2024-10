Botta e risposta con la leader Aurora ancora un pareggio

(Di domenica 6 ottobre 2024)Treia 1 Porto Sant’Elpidio 1: Tiberi, Regueyra, Kheder (73’ Bontempo), Rozzi, Filacaro, Marini, Candidi, (56’ Micheli), Romagnoli (56’ Romanzetti), Allegretti (70’ Montecchia), Borrelli, Ibii (79’ Di Francesco). All.: Cornacchini. P.S.ELPIDIO: Pettinari, Vallasciani I (50’ Petrelli), Fermani (60’ Magliulo), Vallasciani T (81’ Shakaj), Smerilli, Trombetta, Macchini (80’ Amici), Islami, Zira L, Capiato, Panichi (71’ Fellousa). All.: Mengoni. Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto. Reti: 11’ Ibii, 36 rig. Trombetta. Contro laPorto Sant’Elpidio arriva il quartoper l’Treia che non ha potuto contare sullao squalificato Germinale e sugli indisponibili Bartolini Borrelli. Alla prima occasione l’passa in vantaggio: Candidi (11’) pesca sul secondo palo Ibii che batte Pettinari di precisione. (Sport.quotidiano)