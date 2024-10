Autovelox sull’Adriatica | Impianto regolare così gli incidenti sono calati

(Di domenica 6 ottobre 2024) "L’installato sulla Statale Adriatica è conforme a tutte le norme previste per l’installazione di questi impianti, le accuse che mistate rivoltegravi e per questo motivo valuterò come tutelare me e il Comune di Cesenatico". In questi termini il sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico risponde alle accuse mosse tramite la denuncia depositata giovedì scorso alla Stazione dei carabinieri di Cesenatico, da parte di Luca Ricci, presidente dell’associazione Auto Moto Club Romagna, e dell’avvocato Massimiliano Nicolai. Al centro della discussione c’è l’installato da maggio 2023 sulla Statale Adriatica, al termine del cavalcavia sulla via Cesenatico, in direzione Ravenna. Siamo a poche centinaia di metri dal tratto dovepresenti due supermercati e dove in passato siregistrati parecchicon feriti e purtroppo anche mortali. (Ilrestodelcarlino)