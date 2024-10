Athletic Club Palermo, pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo: Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo pareggio stagionale per l'Athletic Club Palermo. Impegnati al Comunale di San Vito Lo Capo nella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo tre vittorie consecutive arriva ilstagionale per l'. Impegnati al Comunale di SanLonella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, idi Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da (Europa.today)

Athletic Club Palermo, pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo: Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa - Dopo tre vittorie consecutive arriva il primo pareggio stagionale per l'Athletic Club Palermo. Impegnati al Comunale di San Vito Lo Capo nella quarta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da... (Palermotoday)

Athletic Club Palermo, i nerorosa si alleneranno al Velodromo - Il Velodromo Paolo Borsellino di Palermo diventa la nuova sede degli allenamenti dell'Athletic Club Palermo. . . . Dotato di un nuovo campo in erba sintetica, l'impianto comunale sarà la casa settimanale dei nerorosa, sia della prima squadra guidata da mister Filippo Raciti che del settore ... (Palermotoday)

Athletic club Palermo, poker con il Marineo: terza vittoria e primato in solitaria - L'Athletic club Palermo fa tre su tre e conquista la vetta della classifica in solitaria. Dopo le vittorie contro Folgore Castelvetrano e Supergiovane Castelbuono, i nerorosa di Filippo Raciti hanno battuto anche l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Al Favazza di Terrasini finisce 4-0, in... (Today)

Athletic Club Palermo, pareggio per 1-1 a San Vito Lo Capo: Di Gaudio firma il primo gol in nerorosa - Athletic Club Palermo sale a quota 10 punti in classifica, a +1 sul Gela. I nerorosa torneranno in campo già mercoledì per il ritorno del 2° turno di Coppa Italia Eccellenza contro il San Giorgio Pian ...(palermotoday)

