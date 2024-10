Ancora danni e caos da maltempo | Già segnalato ora attendiamo

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sono passate più di due settimane dalla violenta perturbazione che ha seminatolungo le strade della fascia costiera e dell’immediato entroterra, ma ci sonoarterie provinciali che non sono state ripulite o eseguiti lavori di messa in sicurezza. Il caso più significativo è quello della provinciale San Silvestro, nel comune di Cupra Marittima, dove si è verificato uno smottamento nella scarpata sotto il piano stradale che ha formato un pericoloso vuoto. In quel punto la viabilità si svolge su una sola corsia con la segnalazione del restringimento di carreggiata. "Abbiamo subitola situazione alla Provincia – afferma il sindaco Alessio Piersimoni –. Venerdì ho sollecitato gli uffici preposti per l’ennesima volta e mi hanno detto che stanno cercando una ditta esterna per eseguire i lavori di messa in sicurezza di quel tratto". (Ilrestodelcarlino)