Amici Sangiovanni fa un annuncio importante dopo 8 mesi di silenzio | le toccanti dichiarazioni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Era il 15 febbraio 2024 quandoannunciava di fermarsi con la musica per ritrovare se stesso. Un periodo delicato che l’aveva spinto ad annullare il suo concerto per “recuperare energie fisiche e mentali”, ma che non doveva considerarsi un addio a ciò che ha sempre amato. Ed ecco che a distanza di quasi sette, l’ex allievo diè tornato sui social con una foto in cui lo ritrae sorridente. E’ la descrizione a rempire il cuore perché sa tanto di ritorno sulle scene. Ed ecco che ora qualcuno parla di Sanremo per lui.torna sui social E’ stata una lontananza durata più di sette, in cui non è emerso alcuna storia, commento o like, ma oraè pronto a rimettersi in gioco. Un lungo post parla del periodo appena passato e del desiderio di tornare a fare musica: “Mi piacerebbe tornare a fare qualcosa. (Anticipazionitv)