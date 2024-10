7 ottobre cresce l’attenzione in Italia | le città più a rischio

(Di domenica 6 ottobre 2024)in tuttaper il 7, primo anniversario dell’attacco di Hamas a Israele. I dispositivi di sicurezza sono messi a punto nelle maggiorine aderive violente, in particolare a Roma, dopo gli scontri in piazza Ostiense di ieri, sabato 5. Quattro persone sono state fermate, una arrestata e oltre 200 allontanate prima che iniziasse la protesta. 7, attenzione alta in tutta: le(Ansa Foto) – notizie.comLa manifestazione non era autorizzata dalla Questura, ma in piazza sono scese ugualmente diecimila persone e alla fine è stata tollerata in forma statica. Dalle 14 in poi la folla è rimasta in piazza circondata dai blindati delle forze dell’ordine. Dopo alcune ore però, hanno chiesto di sfilare in corteo fino al Colosseo, ricevendo un secco no. (Notizie)