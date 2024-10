World Challenge Cup di Ginnastica Artistica De Rosa è argento e Targhetta bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arriva uno splendido doppio podio nellaCup di Szombathely (Ungheria) di. Nell’ultimo appuntamento della competizione iridata, gli Azzurri hanno piazzato due medaglie nel cavallo con maniglie. Edoardo Deha ottenuto l’, mentre Gabrieleha conquista il. Gli esercizi sono stati ottimi e valutati dai giudici con 6.4 e 6.2. Entrambi hanno avuto 8.733 punti. Deha avuto il punteggio complessivo di 15.133 mentreha chiuso con un totale di 14.933. Foto FIG da coni.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.