Scontro tra auto e furgone Amazon

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) È di tre feriti (due donne ed un uomo), tutti trasportati in ambulanza all’ospedale Umberto I° di Lugo, il bilancio del paurosotra un’e undi, avvenuto ieri pomeriggio all’intersezione tra via Lunga Inferiore e via Chiese Catene, alle porte della frazione lughese di San Lorenzo. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 15, quando un 31enne rumeno che era volante di una Volvo XC60 e al cui fianco era seduta la moglie (sua coetanea), stava percorrendo via Lunga Inferiore in direzione Lugo.