Puntano la pistola ad una donna incinta di 5 mesi e la derubano; 37enne pontina sotto choc E’ caccia ai banditi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio a Scauri, dove unadi 37 anni è stata vittima di una rapina a mano armata. L’episodio ha avuto luogo in via Appia, nei pressi della scuola Marco Emilio Scauro, intorno alle 17, proprio mentre l’area era piena di studenti appena usciti dalle lezioni. La vittima stava andando a lavoro quando è stata presa di mira da due malviventi su uno scooter. Il furtola minaccia di unaI due rapinatori, con il casco indossato per nascondere la loro identità, si sono fermati accanto alla. Uno di loro è sceso dal mezzo, ha estratto unae ha intimato alla vittima di consegnargli l’orologio di valore che aveva al polso. Senza opporre resistenza, laha fatto quanto richiesto, e i due sono scappati rapidamente dal luogo del crimine.