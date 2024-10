PSG Luis Enrique in difesa di Donnarumma | Errore di squadra brutto cercare qualcuno da incolpare

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico del PSGha parlato ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Nizza. Il primo argomento trattato dall’allenatore è stato Gianluigi, portiere criticato per la prestazione in Champions League contro l’Arsenal: “Si parla dida anni. E’ vero, il passato di un giocatore è sempre presente, ma – personalmente – ritengo che non ci siano problemi con lui in porta. Avremmo dovuto risolvere le lacune inprima che la palla arrivasse a lui, alla fine è lui a pagare. Nessuno può essere ritenuto responsabile a livello individuale. Se si vuole trovare un colpevole, perché è quello che si vuole Bene, sono io, lo accetto“. Poi aggiunge: “Lavoriamo su tutte le fasi che riteniamo importanti, abbiamo due allenatori che lavorano con i portieri. Ciò non significa che non accadrà mai, ma che stiamo lavorando su ogni aspetto. (sportface)