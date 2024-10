Promozione Il Tavullia Valfoglia prova l’allungo 4-0 a Lunano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Squadra di Arcangeli sola al comando in attesa delle gare della domenica. Doppietta di Cirulli e reti di Giunghetti e Sgaggi. Espulsi Galletti e Pagliardini per la squadra di casa VALLESINA, 5 ottobre 2024 – Ilespugna il Comunale dicon un netto 0-4: gli uomini di Arcangeli hanno mostrato una straordinaria compattezza e ottime qualità individuali, al contrario dei biancoverdi, risultati troppo fragili. Il primo tempo, tuttavia, è risultato tutto sommato equilibrato, con gli ospiti bravi a portarsi in vantaggio dopo pochi minuti sfruttando un’azione laterale risultata in un passaggio perfetto per Cirulli. I biancoverdi cercano una reazione che risulta tuttavia troppo sterile. Gli ospiti raddoppiano al minuto 42 con Giunchetti: il numero 10 biancorosso vince il duello sulla fascia con Micheli e da lontano trova la porta battendo Adebiyi.