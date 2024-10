Pesaro Basket la favorita a salire di categoria La novità è il Basket Giovane auto-retrocesso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) La prossima settimana si apre la stagione della Divisione Regionale 1, con quattro squadre della provincia a prendere parte al girone A. La prima è il, una delle favorite adi, che l’anno scorso è arrivata nella finale a tre squadre, salvo arrendersi anche a causa di infortuni importanti come il centro Terenzi, 19 punti di media in 28 partite, e la guardia Zeppa per la rottura del crociato. La nuova stagione riparte da coach Spagnoli e conferme importanti come Cambrini e Nardini nei ruoli di play-guardia, Carnaroli e Giacomini come ali e Terenzi, con capitan Forzelin, sotto canestro. Di notevole livello anche gli innesti aggiunti al roster, come il play Parlani l’anno scorso in D1 con la Vuelle B segnando 12.8 punti di media, Enrico Santinelli, che lascia ildopo sette anni tra C e D con 12.