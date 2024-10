Napoli numeri da scudetto E la coppia Lukaku-Conte si conferma vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Quando Antonioparla di squadre forti e ambiziose che fanno a gara a nascondere le proprie vere velleità in questa prima parte di stagione, corroborate da un mercato con i fiocchi, inconsapevolmente o meno sembra tracciare l'identikit proprio del suo, che continua a vincere e lo fa sempre di più nel segno degli acquisti estivi. Non solo i volti nuovi: probabilmente il 'rinforzo' più importante per gli azzurri è il ritorno di un Maradona in formato fortino.daBasti pensare che a Fuorigrotta, dopo quella sul Como, la lista delle vittorie di fila è salita a 4 considerando il solo campionato e a 6 includendo anche la Coppa Italia, per un en plein domestico che riporta alla memoria di un'intera piazza i fasti e idella genesi dell'ultimo