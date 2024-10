Minimalismo come nuova vita | un percorso verso l’essenziale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Non sono né la prima né sarò l’ultima a percorrere questa strada, ma per me sta diventando un’esigenza molto forte riuscire a viaggiare in questacon un carico più leggero. Penserete: “Perché stai diventando anziana!” (o forse lo sono già, anche se la mia anima non lo percepisce ancora! ). Ma non è così. Ho conosciuto tanti giovani che, con grande entusiasmo, stanno adottando uno stile dipiù semplice. Vogliono “essere”, non “avere”. In un mondo così interconnesso e frenetico, siamo spesso spinti ad accumulare oggetti e beni materiali,se fossero la chiave della nostra felicità. Tuttavia, con il passare del tempo, molti di noi iniziano a percepire questi oggetti non piùstrumenti utili, masovrastrutture che appesantiscono la, togliendo spazio alla leggerezza e alla libertà.