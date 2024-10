Maxi rissa in via Reggiana | La sicurezza è priorità Riflettori accesi sul caso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Proseguono i controlli a San Giusto dopo laavvenuta il 27 settembre al polo di via, che ha portato la divisione anticrimine della questura ad emettere tre daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani – due dei quali minorenni –. Il brutto episodio che ha portato al ferimento di un giovane, è stato oggetto anche del tavolo per lain prefettura che ha disposto un pattugliamento costante del perimetro scolastico da parte di polizia e carabinieri, anche sulla scorta di quanto richiesto dai dirigenti dei tre istituti scolastici che gravitano nella zona. La presenza delle forze dell’ordine ha riportato la calma e la settimana si è chiusa senza particolari problemi di. Da lunedì nei tre istituti scolastici che contano in totale circa 5mila studenti, entrerà in vigore l’orario definitivo con la maggior parte dei ragazzi che uscirà alle 14.