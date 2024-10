Martusciello FI a Pontida cori contro meridionali | Lega si dissoci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha commentato con durezza "ioffensivi" che si sono levati durante il raduno della. "Le offese rivolte ai casertani e ai napoletani sono vergognose e inaccettabili -, ha detto– Ci aspettiamo che lacampana prenda immediatamente le distanze da quanto accaduto."ha inoltre sottolineato come questo episodio confermi "quello che diciamo nellaconta solo Salvini e la sua linea". Ha quindi lanciato un monito in vista delle prossime elezioni regionali: "Sia chiaro, se è così , o lafa una scelta civica, o non ci sarà nessun apparentamento per le regionali in Campania".