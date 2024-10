Mariotto spiazza Matano: “Cosa ti sei fatto in faccia?” (Di sabato 5 ottobre 2024) Cosa si è fatto in faccia Alberto Matano? La domanda a bruciapelo, piuttosto velenosetta, la fa Guillermo Mariotto durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Tutto nasce dopo i commenti del giurato di Ballando sulla performance di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che scatenano a bordopista il custode del tesoretto. Vorrei sapere di nuovo, per l’ennesimo anno, Cosa c’è nella tazza di Mariotto?! Se poi me lo dici interviene il conduttore de La Vita in Diretta, pensando forse di zittire Mariotto che, invece, reagisce pungendo Matano: Piuttosto te, Cosa ti sei fatto in faccia?! Gli altri ridono, Matano glissa, ma ora il pubblico vuol sapere! Mariotto a Matano: ‘Cosa ti sei fatto in faccia?!’ ?#BallandoConLeStelle— Davide Maggio (@davidemaggio) October 5, 2024 Mariotto spiazza Matano: “Cosa ti sei fatto in faccia?” Davide Maggio. (Di sabato 5 ottobre 2024)si èinAlberto? La domanda a bruciapelo, piuttosto velenosetta, la fa Guillermodurante la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Tutto nasce dopo i commenti del giurato di Ballando sulla performance di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, che scatenano a bordopista il custode del tesoretto. Vorrei sapere di nuovo, per l’ennesimo anno,c’è nella tazza di?! Se poi me lo dici interviene il conduttore de La Vita in Diretta, pensando forse di zittireche, invece, reagisce pungendo: Piuttosto te,ti seiin?! Gli altri ridono,glissa, ma ora il pubblico vuol sapere!: ‘ti seiin?!’ ?#BallandoConLeStelle— Davide Maggio (@davidemaggio) October 5, 2024: “ti seiin?” Davide Maggio. (Davidemaggio)

