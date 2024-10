Lukaku spunta un gesto speciale verso la curva Trapela una notizia da Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Romelusi prende la scena al Maradona con unsimbolico e sceglie di restare a Napoli durante la sosta Romeluha vissuto una serata da protagonista assoluto allo Stadio Maradona, regalando ai tifosi del Napoli una prestazione da ricordare. Dopo il fischio finale, il centravanti belga ha voluto prendersi un momento per celebrare insieme ai tifosi, facendo unlache ha conquistato il cuore del popolo azzurro. Ildiche fa impazzire laDopo la vittoria del Napoli contro il Monza,è rimasto sul campo mentre i compagni erano già rientrati negli spogliatoi. L’attaccante belga si è fermato di fronte allaper applaudire i tifosi, alzando il braccio e indicando il settore gremito, come a dire: “Questo è per voi”.