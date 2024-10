LIVE Sinner-Daniel 6-1 2-1 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1! In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di. C’è il! 30-40 Non passa la risposta di dritto dell’altoatesino. 15-40 Due palle. Altro attacco del nipponico disinnescato dal passante di rovescio di Jannik. 15-30 Il giapponese si consegna al passante di dritto dell’avversario. 15-15chiude con lo smash dopo aver giocato un preciso rovescio lungolinea in avanzamento. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 1-1 Game. Con il sesto ACE Jannik tiene la battuta. 40-30 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio dell’altoatesino. 40-15 In corridoio la risposta di rovescio di. 30-15 Secondo ACE consecutivo dell’italiano. 15-15 ACE dell’altoatesino. 0-15 Jannik stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. 1-0 Game