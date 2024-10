Lipsia-Juventus sui social tifosi in estasi per Kalulu e Vlahovic | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di sabato 5 ottobre 2024) Laha vinto in casa del RB(2-3) ribaltando la partita di Champions League, nel finale e in dieci uomini.in fiamme Mercoledì sera ladi Thiago Motta ha vinto, 2-3, sul campo del RBdi Marco Rose in occasione della seconda partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Suibianconeri in. In particolare per la prova di Pierrein difesa e Dušan Vlahovi? - autore di una doppietta - in attacco. Ecco, dunque, ildi 'GazzettaTV' con le reazioni dei sostenitori bianconeri