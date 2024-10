Latina stretta della Polizia contro il degrado | due denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – La Questura dinella giornata di ieri, venerdì 4 ottobre 2024 ha nuovamente coordinato uno specifico servizio straordinario per il contrasto alle situazioni diin questo capoluogo, in conformità a quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e per soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. Gli operatoridi Stato, in collaborazione con equipaggi dei Carabinieri,Guardia di Finanza,Provinciale eLocale, hanno effettuato numerosilli concentrati presso il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi e l’area di Piazza Santa Maria Goretti. I servizi hanno avuto inizio nel primo pomeriggio e sono proseguiti sino a notte inoltrata.