Joker | Folie à deux Anche i film di supereroi hanno preso la svolta sentimentale

(Di sabato 5 ottobre 2024) Non bastava un miliardo di incassi? Il Leone d’oro a Venezia? L’Oscar per Joaquin Phoenix? La promozione dei(e dei loro arcinemici, ilnasce come nemico di Batman) nella serie A del cinema, loro che provenivano dai fumetti, negli anni 30 del Novecento? Una scalinata diventata attrazione turistica? Non bastava a Todd Phillips, regista della saga “Una notte da leoni” – replicata fino al numero 3 con l’extra bonus “Parto col folle” e Zach Galifianakis – essere ricordato per il “” senza seguiti né spin off? Dice di averci riflettuto tanto, e poi di aver trovato la grande idea: una storia d’amore per il bambino maltrattato Arthur Fleck, cresciuto in orfanotrofio, diventato famoso per la strage nella metropolitana dopo aver cercato invano di sfondare come comico. La risata incontrollata era solo uno degli ostacoli.