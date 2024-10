Inter-Torino 3-2, Vanoli: “Squadra con dei valori, ma da riasseblare” (Di sabato 5 ottobre 2024) “Questa Squadra ha dei valori, ma è da riassemblare. Sono cambiati tanti giocatori, soprattutto nel reparto difensivo. Dobbiamo credere di più in noi stessi, anche considerando la buona partita giocata oggi in dieci uomini“. Così Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata sul campo dell’Inter per 3-2. Il tecnico ha poi commentato il cartellino rosso a Maripan: “Un giocatore della sua esperienza non può permettersi di fare un errore del genere. Questo episodio ha condizionato la nostra partita, ma voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo migliorare l’attenzione in area sulle marcature, ma lo spirito è stato eccezionale“. Infine, Vanoli ha commentato le ultime sconfitte: “Un allenatore deve essere bravo anche nelle sconfitte a mostrare gli aspetti positivi ai propri calciatori. (Di sabato 5 ottobre 2024) “Questaha dei, ma è da riassemblare. Sono cambiati tanti giocatori, soprattutto nel reparto difensivo. Dobbiamo credere di più in noi stessi, anche considerando la buona partita giocata oggi in dieci uomini“. Così Paolo, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata sul campo dell’per 3-2. Il tecnico ha poi commentato il cartellino rosso a Maripan: “Un giocatore della sua esperienza non può permettersi di fare un errore del genere. Questo episodio ha condizionato la nostra partita, ma voglio comunque fare i complimenti ai ragazzi. Dobbiamo migliorare l’attenzione in area sulle marcature, ma lo spirito è stato eccezionale“. Infine,ha commentato le ultime sconfitte: “Un allenatore deve essere bravo anche nelle sconfitte a mostrare gli aspetti positivi ai propri calciatori. (Sportface)

