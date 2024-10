Inter-Torino 3-2: Thuram scatenato, tripletta da urlo. Emozioni e spettacolo a San Siro (Di sabato 5 ottobre 2024) Inter-Torino 3-2 (2-1) Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (1' st Pavard), Acerbi, Bastoni (37' st De Vrij); Darmian (13' st Dumfries), Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Zielinski), Dimarco; Thuram (13' st Taremi), Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios. All.: S. Inzaghi. Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, (Di sabato 5 ottobre 2024)3-2 (2-1)(3-5-2): Sommer; Bisseck (1' st Pavard), Acerbi, Bastoni (37' st De Vrij); Darmian (13' st Dumfries), Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan (32' st Zielinski), Dimarco;(13' st Taremi), Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios. All.: S. Inzaghi.(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, (Feedpress.me)

Inter-Torino 3-2. Il cuore del Toro non basta: gol e highlights - In superiorità numerica, Thuram sigla una doppietta nel primo tempo, colpendo di testa sui cross di Bastoni. Marcus Thuram è il grande protagonista nella vittoria per 3-2 dell’Inter sul Torino. Il francese si rende subito decisivo, subendo un duro intervento da Maripan che gli costa l’espulsione. ... (Torinotoday)

Inter-Torino 3-2, tripletta Thuram e Inzaghi sale - Al 10? altro cross invitante in area di Pavard per Lautaro, che colpisce di testa da solo ma non trova la porta.  Serve a poco perché l’Inter raddoppia al 35? ancora con Thuram. Masina si incunea in area dopo aver bruciato Frattesi e Dumfries in anticipo e viene scalciato da Calhanoglu. Al 14? la ... (Seriea24)

Inter-Torino, Zapata esce in barella: mani sul volto, paura e applausi - Nonostante i tentativi di soccorso, Zapata non è riuscito a rialzarsi ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, accolto dagli applausi di incoraggiamento di tutto lo stadio di San Siro. . Durante l’80° minuto di Inter-Torino, con il punteggio a favore dei nerazzurri per 3-1 e i granata ... (Thesocialpost)