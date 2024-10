Inscenerò tutta la mia vita sul palco per rinascere Adesso è il momento della festa della gioia | Emma parte alla carica dei palazzetti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo una estate di soddisfazioni con “Femme Fatale” e “Ho voglia di te” con Olly e Jvli,ha pubblicato “Souvenir Extended Edition” con sei nuovi brani, tra cui il nuovo singolo “Hangover” con il chiacchieratissimo Baby Gang. Gli altri inediti sono: “Lenta”, “Pret-a-Porter”, “French Riviera”, “Lacrime” e “Centomila”. “Souvenir Extended Edition e? l’altra facciamedaglia, la secondadi un viaggio interiore incredibile, laoscuramia anima – ha spiegato– Non c’e? luce senza il buio. Non c’e?senza il dolore. Non c’e?senza speranza. Vi ho regalato completamente me stessa. Ho affilato la mia penna e vi ho detto tutto. Con infinito rispetto e infinito amore. Abbracciate queste nuove canzoni come io abbraccio il vostro cuore con la mia voce”.