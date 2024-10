Il ragazzo di campagna Venduto il casale del film | I fan si fingevano clienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Esattamente quarant’anni dopo l’uscita del“Ildi“, c’è un nuovo Artemio. È appena stata venduta la casa di Molino Isella dove erano state girate alcune scene delcult di Castellano e Pipolo. Era il 1984 infatti quando Renato Pozzetto vestiva i panni di un contadino che viveva in una casa povera, immersa nel parco del Ticino. Poi quel villino ha vissuto alterne vicende fino a quando, dieci anni fa, non è stato ristrutturato dai proprietari. Casa Badò oggi non è più l’abitazione rurale del guardiacaccia ma una dimora di 206 metri quadri circondata dal verde dellapavese. A parte gli oltre 5mila metri quadri di terreno, un portico, una legnaia e una selleria con cucinotto, bagno e stufa, sono 173 i metri quadri interni con soggiorno, cucina abitabile, camera da letto, bagno, sgabuzzino, studio con cabina armadio e soppalco.