I giovani di Salvini a Pontida | Tajani vaffanculo no ius scholae FI si infuria e Salvini è costretto a scusarsi

(Di sabato 5 ottobre 2024) Da. La lega torna duro. Questi gli slogan: “”; “ci vogliono i coglioni, e poi birre, bandiere, delegati di Trump con il cappello da cowboy accuse ai “poltronari”.saluta affettuosamente Antonio: “”. La predeisi apre con fumogeni, urla da stadio con il coordinatore deileghisti lombardi, Alessandro Verri, scatenato come il Calderoli delle origini. Sta per nascere un altro allievo di. Le delegazioni sono due , Veneto e Lombardia, ma la scena se la prende la Lombardia. Sono cori organizzati controe lo ius. Il vicepremier di Forza Italia viene definito “scafista”. Forza Italia dopo aver letto il Foglio che posta il video chiede cheprenda le distanze. E poco dopo, in effetti, il segretario leghista si scusa: "“Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico”.