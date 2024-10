Guerra Ucraina, sei ufficiali nordcoreani uccisi in un raid nel Donetsk: per Kiev è la prova dell'appoggio concreto di Kim a Putin (Di sabato 5 ottobre 2024) La Corea del Nord appoggia la Russia e non solo con le armi ma con uomini che sono andati a combattere fisicamente in Ucraina. Pù di 20 militari, tra cui sei ufficiali della Corea del Nord, (Di sabato 5 ottobre 2024) La Corea del Nord appoggia la Russia e non solo con le armi ma con uomini che sono andati a combattere fisicamente in. Pù di 20 militari, tra cui seia Corea del Nord, (Ilmessaggero)

Il contingente coreano era arrivato nel corso dello scorso anno, sempre secondo le informazioni dell’intelligence ucraina. A renderlo noto è l’intelligence militare al Kyiv Post che sottolinea la collaborazione tra Russia e Corea del Nord. . Secondo quanto riporta Sky TG24, la Russia è ormai ... (Open.online)