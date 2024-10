Grave incidente stradale sulla Migliara 53

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il sinistro è avvenuto oggi, sabato 5 ottobre, nel territorio di Pontinia, provincia di Latina. Tre individui sono rimasti feriti e uno di loro ha avuto bisogno dell’intervento di un elicottero per essere trasportato in ospedale. L’ha coinvolto un camion e un’automobile. Gli agenti locali della polizia sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni emerse, al momento dell’la Fiat Panda stava percorrendo la53 con due uomini a bordo, accompagnati dai loro cani. Non sono ancora chiare le cause dello scontro tra l’auto e il camion, ma le indagini sono ancora in corso. Sono stati gli automobilisti di passaggio a chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 per segnalare l’e richiedere l’intervento dei soccorsi.