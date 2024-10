Frizioni nel campo largo Conte assente all’evento contro l’Autonomia E Bonelli avverte | Renzi? Chiarimento su alleanze post Regionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Doveva essere l’ultimo fronte o quasi a riunire ancora Pd, M5s e Avs, dopo le tensioni sulla Rai e sul nodo Matteo, con Giuseppeche aveva certificato la fine delstato ‘’ e messo in dubbio pure gli accordi in vista delle prossime, in Emilia Romagna e Umbria, di fronte ai silenzi dem e di Elly Schlein sul futuro di Italia Viva nella coalizione progressista. Ma nemmeno la battaglia comune per il referendumdiffeata – dopo il grande successo della raccolta firme, un milione e 300 mila – alla fine è riuscita a ridurre le distanze tra gli alleati, chiamati a raccolta da Cgil, Uil e da tante associazioni, nel tentativo di dare avvio a un percorso condiviso nella battaglia referendaria.