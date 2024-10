Fratelli oltre l’ostacolo Dipingiamo insieme Basta poco per la felicità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Certaldo (Firenze), 5 ottobre 2024 – Tra le ultime creazioni realizzate in tandem c’è la pittura “dal vivo” della Little Free Library di Certaldo, al Parco Libera Tutti. Un’area che fa dell’inclusività il proprio tratto distintivo. Circondati dalla curiosità e dalla gentilezza di chi si fermava a guardare, Giulia e Sergio hanno messo in piazza quello che sanno fare meglio: creare piccole opere con la colorata ambizione di trasmettere sorrisi. Rivendicano il diritto di essere unici “e non il peso di essere diversi”, Giulia e Sergio, “due- si presentano - che nella disabilità vogliono guardarele prime tre lettere. Parlare con l’arte, diffondere cose belle, superare i propri limiti”. Uniti nella vita e nelle passioni, a dividerli c’è un cromosoma appena.