Firenze universitari che diventano tutor | riparte il progetto Students4Students

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Anche quest’anno l’Università dirinnova l’impegno neldi volontariato(S4S), a cui l’Ateneo aderisce dal dicembre 2020. Organizzato dall’associazione Le Mille e Una Rete, S4S è un servizio diaggio scolastico a distanza a cui le studentesse e gli studenti Unifi possono partecipare come volontari e volontarie e per aiutare alunne e alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da contesti svantaggiati o con bisogni educativi speciali. Prevede una formazione obbligatoria online ed è supervisionato da un team che seguirà e supporterà i volontari durante tutto il percorso. Chi diventadona un po’ del suo tempo, ovunque si trovi, poiché sia la formazione propedeutica che il servizio si svolgono in modalità telematica.