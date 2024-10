Fiorentina-Milan Palladino | Vogliamo regalare una notte magica a Commisso e al popolo viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Firenze, 5 ottobre 2024 - Raffaeleha presentato il match contro ilcon la consueta intervista rilasciata al sito ufficiale del club gigliato. "La squadra sta bene, dopo le vittorie ha sempre grande entusiasmo e venerdì abbiamo ripreso bene e con grande partecipazione l'allenamento per preparare bene questa partita. Dal punto di vista fisico anche i giocatori stanno bene, siamo riusciti a dare minutaggio a chi ha giocato meno ed ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Ho capito che posso contare su tutta la rosa ed ho visto anche calciatori adattati in altre posizioni, sono contento. Ora siamo pronti e carichi per domani".L'infortunio di Mandragora si è rivelato meno grave del previsto "E' una bellissima notizia che l'infortunio non sia stato gravissimo.