Davide Piccinali scomparso da Milano | sono ore di apprensione per la famiglia di un medico 39enne

5 ottobre 2024 – ore di, a, per la scomparsa di specializzando all'ospedale San Raffaele. La e gli amici hanno lanciato diversi appelli via social alla ricerca di qualcuno che possa averlo visto., che si è laureato in medicina a Brescia quattro anni fa, non dà più notizie di sé da giovedì 3 ottobre, il 4 ottobre non si è presentato al lavoro. L'uomo vive in zona via Padova – Parco Trotter, è di corporatura esile, ha i capelli e la barba folta tendenti di colore castano chiaro, tendenti al rosso e gli occhi grigio azzurri. Non si sa come fosse vestito il giorno della scomparsa, potrebbe avere con sé il telefono (che però risulta spento) e i documenti. Gira spesso in bicicletta. La è molto preoccupata e teme possa essergli accaduto qualcosa.