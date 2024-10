Dall’Ara tabù da sfatare Serve una prova di forza per il primo sorriso in casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bologna a caccia della prima vittorialinga della stagione. E, ancor di più di un segnale di. Le matricole in Europa, rischiano di pagare uno scotto: l’abitudine a giocare ogni tre giorni, a gestire condizione, energie e rischio infortuni, si traducono spesso in cali di tensione e in perdita di punti, soprattutto in campionato. Mantenere alto il livello di intensità e freschezza mentale non è scontato e non è da tutti e il Bologna nell’ultima settimana ha giocato due partite a livello altissimo di intensità, belle e spettacolari, giocate a viso aperto da ambo le parti: Atalanta e Liverpool, due partite con avversari da Champions.