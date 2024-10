Cos’è la Giornata Mondiale degli insegnanti e perché si celebra il 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 5 ottobre 2024) Laè una ricorrenza festeggiata a livello internazionale che vuol rendere omaggio alla forza di una figura professionale essenziale per tutti gli esseri umani. Nacque nel 1994 e venne scelta la data del 5fu scelta per commemorare la firma della Raccomandazione concernente lo Status dei Docenti redatta a Parigi 28 anni prima (51966). L’insegnante, come detto, ha un ruolo chiave nella formazione di bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Non solo a livello nozionistico, ma per la capacità di suscitare reale curiosità tra studentesse e studenti. Portando tutte e tutti loro a sviluppare passione per la conoscenza. Tutto questo raramente corrisponde a un reale riconoscimento, anche di natura economica. Nell’ultimo rapporto Ocse “Education at a Glance 2024”, infatti, l’Italia è all’ultimo posto per quanto riguarda gli emolumenti.