Coppa Agostoni Lissone in sella con i campioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Fascino, storia, sport e spettacolo. Dal punto di vista della bicicletta la-Giro delle Brianze-Gran Premio Banco BPM è l’essenza del ciclismo in Brianza.guarda con molto rispetto all’evento più importante della propria comunità, che ha sempre dimostrato un forte attaccamento a questa manifestazione sportiva. Larappresenta non solo un momento di competizione, ma anche una opportunità per valorizzare le eccellenze artigianali del territorio. Che celebrano non soltanto il talento, ma rafforzano anche il legame tra i cittadini e le tradizioni locali, sostenendo il lavoro degli artigianisi. È un cocktail di sorrisi e momenti emozionanti, festa e divertimento accompagnati dalla voglia di toccare con mano i corridori, i protagonisti di una gara che quest’anno vivrà i suoi momenti agonistici domani.