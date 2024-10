Barcellona Flick su Szczesny | Voleva smettere ma è in ottima forma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico delHansiha parlato ai microfoni della conferenza stampa in vista della partita prevista domani pomeriggio contro l’Alaves. L’allenatore ha parlato di, ex Juventus arrivato tra i blaugrana dopo aver annunciato il ritiro: “Diceva di voler terminare la carriera, ma è in. È bello avere la sua esperienza e le sue qualità a disposizione. Quando ho parlato con lui, sono rimasto colpito: è una persona simpatica e mi ha detto che mi raggiungerà non appena ne avrò bisogno. Ha molto carattere. Ma non giocherà contro l’Alavés, perché sarà disponibile solo da dopo la sosta. Iñaki? Siamo contenti di averlo in squadra e penso chelo aiuterà, avremo più opzioni. Sono contento della decisione del club“. Poi aggiunge: “Credo che per lui giocare qui sarà una bella esperienza. Se avessi avuto dei dubbi sul suo arrivo avrei detto di no.