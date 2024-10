Ambiente tecnologico | Intelligenza artificiale e trend climatici Monitor degli impatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024): alleata o nemica dell’? Una questione complessa che viene affrontata da Francesca Rossi, docente di informatica dell’Università di Padova e in passato ricercatrice proprio a Pisa, nel suo libro “. Come funziona e dove ci porta la tecnologia che sta trasformando il mondo“, edito da Laterza e presentato ieri nell’Aula Magna storica del Palazzo della Sapienza. "Un impatto ambientale naturalmente c’è – ha spiegato Rossi – perché i nuovi sistemi di Ia hanno bisogno, per poter funzionare, di calcolatori potenti che consumano tanta energia ma anche molta acqua, necessaria per raffreddarli e garantirne l’utilizzo per mesi. Quindi, soprattutto nella fase di creazione e di addestramento di queste tecnologie vengono impiegate moltissime risorse con ricadute sull’".