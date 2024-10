Alessandra Mastronardi e il divorzio dal marito: il matrimonio è già finito? C’è un colpo di scena (Di sabato 5 ottobre 2024) Il matrimonio di Alessandra Mastronardi ha fatto molto parlare: l’attrice ha sposato nel 2023 il suo primo grande amore, Gianpaolo Sannino, ma le cose non sono andate come sperato La scintilla fra l’ex volto de I Cesaroni e Sannino è scoccata oltre 17 anni fa: lei all’epoca era già un’attrice affermata e recitava nel cast della nota fiction. Lui, invece, era uno studente di Medicina; attualmente è uno stimato odontoiatra. Il loro incontro è avvenuto tramite amici in comune e per un po’ la frequentazione è andata avanti. Dopo qualche tempo, Alessandra Mastronardi e quello che poi è diventato suo marito hanno preso strade differenti, salvo poi ritrovarsi, definitivamente, nel 2021. Un inaspettato ritorno di fiamma li ha condotti fino al matrimonio; a Vanity Fair, parlando di Gianpaolo, l’attrice aveva dichiarato quanto segue: “Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”. (Di sabato 5 ottobre 2024) Ildiha fatto molto parlare: l’attrice ha sposato nel 2023 il suo primo grande amore, Gianpaolo Sannino, ma le cose non sono andate come sperato La scintilla fra l’ex volto de I Cesaroni e Sannino è scoccata oltre 17 anni fa: lei all’epoca era già un’attrice affermata e recitava nel cast della nota fiction. Lui, invece, era uno studente di Medicina; attualmente è uno stimato odontoiatra. Il loro incontro è avvenuto tramite amici in comune e per un po’ la frequentazione è andata avanti. Dopo qualche tempo,e quello che poi è diventato suohanno preso strade differenti, salvo poi ritrovarsi, definitivamente, nel 2021. Un inaspettato ritorno di fiamma li ha condotti fino al; a Vanity Fair, parlando di Gianpaolo, l’attrice aveva dichiarato quanto segue: “Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata”. (Donnapop.it)

Come si prepara Alessandra Mastronardi per il red carpet - La sua prima volta alla Mostra: quando aveva 19 anni e incontrò Ennio Morricone. Nel 2019, poi, è stata la madrina. Per l’attrice è sempre un’emozione tornare, respirare il cinema e anche godere dei momenti che precedono première, tappeti rossi e party speciali. (Leggi la notizia)

