A Soriano nel Cimino Alessia Clementi inaugura la mostra pittorica Comincio da me

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ieri, venerdì 4 ottobre u.s., presso la Galleria Viva didelè statata lada me” della nota artista del viterbese. Lacoincide con la nota Sagra delle Castagne, pertanto sarà fruibile al pubblico fino a domenica 20 ottobre p.v. (Orari di apertura: Mar – Merc – Gio: 16:00 – 18.45; Ven – Sab – Dom: 10:00 – 22:00). Ieri, nonostante la mole di avventori che riempivano lo spazio espositivo, abbiamo colto l’occasione per porre all’artista qualche domanda. Domanda:buon pomeriggio e complimenti per questazione.