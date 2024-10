Victoria De Angelis lancia Miss Bitch il merchandise… esplicito

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) In questo periodo sono in molti a pensare che i Maneskin abbiano concluso il loro percorso insieme e che abbiano preso ognuno la propria strada. In realtà non è così: la band esiste ancora ma al momento si è presa una pausa e ciascuno dei membri prova a muovere i primi passi da solo (e non senza successo). E se Damiano David debutta con il primo singolo da solista e conquista i red carpet accanto alla fidanzata Dove Cameron, ancheDesi dà da fare per guadagnare il suo spazio. E dopo un’estate in giro come dj e una canzone con Anitta (“Get Up B**ch”, accompagnata da un video saffico), la bassista hato il proprio merchandise all’insegna della provocazione.