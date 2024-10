Tennis Lucrezia Stefanini riguadagna nel ranking mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prato, 4 ottobre 2024 - Lo scorso anno era riuscita ad entrare fra le migliori centote del mondo, attestandosi alla novantanovesima posizione e riuscendo a conquistare la convocazione in Nazionale per la Billie Jean King Cup. E dopo un inizio 2024 altalenante,sta pian piano risalendo la china e tornando a quei livelli. Lo si intravede dagli ultimi risultati che lata di Carmignano ha ottenuto in chiave internazionale: nei giorni scorsi ha preso parte in Messico al “Guadalajara Open”, fermandosi al secondo turno contro la ceca Marie Bouzkova (ossia la numero 42 del) dopo aver battuto in sequenza Ana Sofia Sanchez (6-3, 3-6, 6-2) Sachia Vickery (7-5, 2-6, 6-3) e Valeria Savinykh (6-1, 6-1).