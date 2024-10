Spal il derby a Rimini per svoltare Ballottaggio Karlsson-Antenucci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lo scorso autunno la sconfitta rimediata ainterruppe la mini-serie positive delladi Colucci, che allo stadio Neri imboccò un tunnel dal quale non sarebbe più uscita. Quantomeno fino al ritorno di Di Carlo sulla panchina. A quasi un anno di distanza, i biancazzurri si ritrovano nuovamente in difficoltà. Ma stavolta la trasferta romagnola deve assolutamente rappresentare un punto di svolta della stagione die compagni, chiamati a riscattarsi dopo due ko di fila contro una squadra che invece è reduce da tre successi consecutivi. Il pronostico è tutto per i padroni di casa, partiti col freno a mano tirato (un pareggio e due sconfitte nelle prime tre giornate) e capaci di risalire velocemente la classifica a suon di vittorie.