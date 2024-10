Scapoli royal crescono | il principe Emanuele del Belgio compie 19 anni e assomiglia sempre più a papà

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Era il 4 ottobre 2005 quando re Filippo e la regina Mathilde davano il benvenuto al loro terzo figlio, il piccolo. Oggi, quel neonato19. Ed entra di diritto nell’elenco deglid’orodel momento. Fratello minore di Elisabetta, futura regina, e Gabriele e fratello maggiore di Eleonora, iloggi celebra il compleanno con un nuovo ritratto ufficiale. Un’immagine scattata tra le felci delle Serre Reali, nella tenuta reale di Laeken.del: 19tra le serre Nella foto diffusa da corte e scattata da Vlad Vanderkelen, si vede il giovane, in giacca e cravatta, sorridente in mezzo alla natura. Il contrasto di colori mette ancor più in risalto questo giovane, vissutoun po’ lontano dai riflettori.