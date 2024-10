Santanchè via al processo Visibilia per falso il bilancio | gli azionisti chiedono 180mila euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano è iniziata ieri l’udienza preliminare che vede coinvolta la ministra del Turismo, Daniela, insieme ad altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, oltre a tre società, nell’ambito dell’inchiesta perinlegata al caso, il gruppo fondato dalla senatrice di FdI, da cui ha dismesso cariche e quote nel 2022. La ministra, rappresentata dall’avvocato Nicolò Pelanda, non era presente in aula, così come gli altri imputati. Le richieste degli investitori Era presente invece Giuseppe Zeno, uno dei cinqueche hanno chiesto di costituirsi parte civile e che nel 2022 hanno denunciato le irregolarità nei conti dell’azienda. Tre di questi sono stati ammessi parti civili nel procedimento.