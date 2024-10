Rossi colloboratore del primo cittadino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’ex assessore Clemente, oggi consigliere di Uniti per Falconara è stato nominato collaboratore del sindaco Stefania Signorini per l’Urbanistica. Una decisione, come si legge dal decreto sindacale pubblicato ieri sull’Albo pretorio, assunta "nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, delle conoscenze e professionalità detenute da alcuni consiglieri comunali relativamente a specifiche materie per garantire il continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrative", ma anche per "una maggiore efficacia del mandato amministrativo del sindaco". Ed è infatti il sindaco a detenere una delega strategica come l’Urbanistica, a partire dalla sua seconda legislatura. Delega che, invece, nell’esperienza pregressa apparteneva a. Ora, per l’esponente di Forza Italia, un nuovo incarico (senza indennità) nella sua città.