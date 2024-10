Revocato lo sciopero del trasporto pubblico di sabato 5 ottobre a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)– Salta lodei mezzi pubblici annunciato per domani,, a. Il sindacato Orsa, dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione del Prefetto di, ha fatto pervenire alla Prefettura una nota comunicando la revoca dall’adesione alloterritoriale diproclamato per l’intera giornata del giorno 52024. Lo ribadisce in una nota la Prefettura. Il provvedimento di precettazione, disposto dal Prefetto di, Claudio Sgaraglia, dopo aver acquisito il parere unanime del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che avrebbe interessato la fascia oraria dalle 18 a fine servizio, si era reso necessario per le gravi esigenze di ordine, in concomitanza con l’incontro di calcio Inter-Torino, per il quale è prevista la presenza di circa 65.000 tifosi.