Piazza XX Settembre l’ok di Galletti alla riqualificazione | Pronti a sostenere sport e cultura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Bologna, 4 ottobre 2024 – “Mi era già capitato di farlo durante l’amministrazione Guazzaloca, quando ero assessore al Bilancio: vincemmo la scommessa Montagnola portando sia più presidio di vigili urbani e forze dell’ordine, sia iniziativeli. Per questo Emil Banca scendo in campo anche perXX”. Gian Luca, presidente di Emil Banca, annuncia che l’istituto di credito cooperativo risponde positivamente‘chiamata’ di Confcommercio-Ascom per contrastare spaccio e degrado a due passi dstazione. Tutto deve necessariamente passare anche dalle arti e d. “La mission di Emil Banca è quella di fare il bene della comunità – spiega l’ex ministro dell’Ambiente –, per cui ottemperando a questa visione rispondiamo positivamente all’iniziativa di Giancarlo Tonelli e di Ascom, crediamo sia la ricetta giusta”.